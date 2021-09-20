https://news.day.az/world/1382024.html Неизвестный устроил стрельбу в школе в Вирджинии
Неизвестный устроил стрельбу в школе в Вирджинии
По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter местной полиции в понедельник.
Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Студентов эвакуировали из здания школы и разместили на теннисной площадке. Подробности о подозреваемом не приводятся.
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