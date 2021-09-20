Рассекречен складной смартфон Google
Google станет одной из компаний, выпускающих складные смартфоны.
Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа ссылаются на анонимного инсайдера, который заявил, что в планах американской компании выпустить первый складной смартфон. Упоминание будущего девайса обнаружили в коде бета-версии Android 12.
В рассекреченных данных телефон фигурирует под названиями Jumbojack и Passport ("Паспорт"). Последнее наименование, вероятно, намекает на форм-фактор девайса. Смартфон будет иметь две половинки, соединенных между собой шарниром. Визуально гаджет будет напоминать Samsung Galaxy Fold. Устройство получит два дисплея - большой внутренний и компактный внешний.
В коде ОС от Google также обнаружили упоминание системных механизмов, присущих складным устройствам. В частности, есть описание сценариев, при которых основной дисплей телефона сложен или раскрыт.
Существование прототипа смартфона подтвердил в своем Twitter известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). По словам Бласса, складной гаджет будет иметь название "Паспорт", модель представят до конца года. Также текущей осенью Google выпустит в продажу флагманы серии Pixel 6.
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