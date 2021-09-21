В России от коронавируса за сутки скончались более 800 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днем ранее, до 199 808. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда штаб сообщил о 820 смертях.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 42 смерти в Санкт-Петербурге, 37 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, 28 - в Пермской области, 27 - в Ростовской области.