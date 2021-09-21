Филиппины поддержали создание военного альянса AUKUS

Правительство Филиппин поддержало создание нового военного альянса между Австралией, Великобританией и США AUKUS, несмотря на опасения Малайзии и Индонезии. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление министра иностранных дел Теодоро Локсина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Целью договора об оборонном партнерстве является защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора. В рамках альянса Австралия получит технологии для развертывания атомных подводных лодок в регионе.

Дипломат считает, что повышение способности военного блока проецировать силу должно "восстановить и сохранить баланс сил, а не дестабилизировать его". Выражая поддержку альянсу, он подчеркнул, что передача Канберре технологий строительства атомных подводных лодок не нарушает договор 1995 года о недопущении попадания ядерного оружия в Юго-Восточную Азию.

Позиция Малайзии и Индонезии сильно отличается от мнения главы филиппинского МИД. Газета сообщает, что правительства стран "забили тревогу" из-за растущего в Юго-Восточной Азии соперничества сверхдержав.

В августе президент Филиппин Родриго Дутерте вновь разрешил американской администрации размещать войска на своей территории в обмен на поставки вакцин от COVID-19. Достигнутые соглашения позволяют пребывать американским военным на территории Филиппин, а также регламентирует порядок совместных учений.

Напряжение между Вашингтоном и Пекином в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что большая часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая предпринимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

В свою очередь Канберра Лондон и Вашингтон объединили усилия в стратегической сфере, создав военный альянс AUKUS. По словам официальных лиц США, участники альянса в рамках партнерского соглашения намерены противодействовать усилению Пекина в военной и технологической сфере.