Названо условие для избежания энергетического кризиса в Европе

Мягкая зима в Северном полушарии могла бы скорректировать цены на энергоносители, но если сезон будет холодным, то зимой Европа столкнется с трудностями.

О возможном решении проблемы рассказал генеральный директор крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Рассел Харди, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Харди назвал погоду "ключевым" условием избежания энергетического кризиса. "Сейчас энергорынки в отчаянии и панике", - признался бизнесмен. Он предупредил, что в октябре или ноябре в Европе начнутся холода, а хранилища будут заполнены лишь на 78 процентов. "Зимой производство газа недостаточно, чтобы покрыть спрос в Северном полушарии, и поэтому абсолютно необходимо запасаться газом. Сокращение запасов дестабилизирует рынок", - объяснил глава Vitol. Он также предупредил, что резкий рост цен на газ вынудит промышленность, в том числе химическую, искать альтернативы этому виду топлива.

С начала года газ в Европе подорожал более чем в три с половиной раза, а 20 сентября стоимость топлива превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Среди причин скачка цен - новые препятствия в сертификации газопровода "Северный поток-2", высокие цены на квоты по углеродным выбросам в Европе, недостаточная доля генерации энергии из возобновляемых источников и, наконец, резко возросший спрос на газ в Азии, где экономика восстанавливается после пандемии коронавируса. К подорожанию газа также привело истощение запасов в хранилищах.

На момент публикации октябрьский фьючерс на газ торговался на лондонской бирже ICE за 70,3 евро за мегаватт-час (что эквивалентно 848 долларам за тысячу кубометров). Падение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составило 4,58 процента.

Исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie SA Дидье Олло сообщил Bloomberg, что в данный момент скорректировать цены на газ в Европе вряд ли удастся, поскольку любые действия в этой сфере принесут заметный результат лишь через несколько месяцев.

Однако европейские страны уже столкнулись с последствиями подорожания газа. Эксперты предупреждают, что из-за энергетического кризиса полки в супермаркетах опустеют.

Кроме того, высокие цены на газ затруднят энергетический переход, запланированный к 2050 году. "Политика сокращения выбросов углекислого газа в целом понятна и принята в Испании, но может не выдержать длительного периода чрезмерно высоких цен на электроэнергию", - предупредило правительство Испании, призвав Евросоюз разработать меры по стабилизации цен на газ.