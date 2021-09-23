Показана новая тактика американских силовиков в случае особо опасных ситуаций

Полиция американского Сакраменто публикует кадры перестрелки, которая произошла 7 сентября в одном из домовладений.



Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель", патрульные прибыли к дому местного жителя. Увидев в его руках автомат Калашникова, отошли и вызвали спецназ.



Бойцы SWAT заблокировали дом. Для создания пролома в стене дома был применен роботизированный комплекс. Далее началась стрельба. Спецназ работал под прикрытием своего броневика.



Когда огонь прекратился, внутрь был направлен коптер, который и зафиксировал нейтрализацию злоумышленника.



Далее в дом вошли уже непосредственно бойцы спецназа под прикрытием бронещита.