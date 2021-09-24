«Талибан» призвал Россию стать посредником между ООН и Афганистаном

Представитель "Талибана" и замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид призвал Россию стать посредником между страной и ООН. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Муджахида, Россия может быть посредником между афганской стороной и мировым сообществом в том числе и в вопросе снижения санкционного давления. "Мы просим ее [России] содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны", - заявил Муджахид. По его словам, новое афганское правительство рассчитывает на "ощутимые положительные результаты" для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.