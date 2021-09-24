Биткоин резко подешевел после заявления центробанка Китая
Цена биткоина обвалилась после того, как центробанк Китая ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции на территории страны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Коммерческая деятельность, связанная с криптовалютами, является незаконной", - заявил НБК.
Правительство КНР будет "решительно бороться с торговлей криптовалютами и сопутствующими финансовыми операциями, а также неправомерными действиями, чтобы защитить собственность людей, а также поддержать экономический, финансовый и социальный порядок", - цитирует MarketWatch заявление китайского ЦБ.
Цена биткоина за час обрушилась более чем на $3 тыс. (6%) после заявления Народного банка Китая.
На фоне снижения стоимости биткоина подешевели и альткоины. Цена Ethereum за час снизилась на 7%, стоимость Cardano и Binance Coin упала на 6%. Из ста крупнейших по капитализации криптовалют за последний час больше всех подешевел токен криптовалютной биржи Huobi (снижение на 15%).
После заявления НБК снизились котировки некоторых криптокомпаний. Например, стоимость акций криптобиржи Coinbase на премаркете США упала на 2%, до $237,5. Акции компаний MicroStrategy и Square в моменте снижались на 1%, однако позже отыграли падение.
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