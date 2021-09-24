В Нидерландах полицейские задержали девять подозреваемых в подготовке теракта

Полицейские в Нидерландах задержали девять человек, которые являются сторонниками экстремистской исламистской организации, по подозрению в подготовке теракта. Об этом говорится в заявлении на сайте нидерландской прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Все задержанные имеют нидерландское гражданство. Их возраст варьируется от 18 лет до 31 года. "Подозреваемые говорят, что симпатизируют джихадистским идеям "Исламского государства"", - сообщила прокуратура. Также стало известно, что один из задержанных оказался афганцем по происхождению.

О том, какой объект планировали атаковать потенциальные террористы, полиция не сообщила. Однако в прокуратуре рассказали, что сотрудники провели обыски в нескольких домах. В результате правоохранители изъяли большое количество носителей с данными, однако оружия обнаружено не было.