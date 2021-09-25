https://news.day.az/world/1383816.html В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 20 тысяч человек
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 20 тысяч человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 20 458 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 355 226 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 27 197 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса скончался 221 человек.
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