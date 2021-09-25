В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более 20 тысяч человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 20 458 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 355 226 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 27 197 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса скончался 221 человек.