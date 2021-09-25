Афганские беженцы напали на военнослужащую США

Несколько афганских беженцев совершили нападение на военнослужащую США на базе Вооруженных сил Форт-Блисс в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя спецслужбы Дженетт Харпер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Федеральное бюро расследований (ФБР) разбирается в произошедшем.

Инцидент произошел 19 сентября, небольшая группа мужчин, которая прибыла из Афганистана и временно содержится на базе, атаковала военнослужащую. Информация о личности женщины и подробности о ее состоянии не приводятся.

"Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела", - отметил Харпер. На базе ввели дополнительные меры безопасности, в том числе усилили патрули и сделали дополнительное освещение.

23 сентября других двух беженцев, эвакуированных из Афганистана, обвинили в преступлениях, которые они совершили после прибытия на военную базу Форт-Маккой в штате Висконсин. 20-летний Бахрулла Нури обвиняется в сексуальных преступлениях против двух несовершеннолетних девушек в возрасте до 16 лет. 32-летний Мохаммад Харун Имаад напал на свою супругу и пытался ее задушить.