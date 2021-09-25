Пакистан призвал поддержать новое правительство Афганистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, призвал мировое сообщество поддержать новое правительство Афганистана в лице членов радикального движения "Талибан", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Хана, это позволит не допустить возникновения в стране гуманитарного кризиса.

"Если мы сейчас пренебрежем Афганистаном, то, по данным ООН, половина населения Афганистана уже находится в уязвимом положении, и к следующему году почти 90% населения страны окажется за чертой бедности. Впереди нас ждет огромный гуманитарный кризис. И это будет иметь серьезные последствия не только для соседей Афганистана, но и для всего мира", - пояснил Хан.

Политик считает, что есть только один выход из ситуации - это укрепление и стабилизация нынешнего правительства "во имя народа Афганистана". Он также призвал страны ООН к мобилизации, подчеркнув, что страна сейчас находится на критическом этапе, из-за чего гуманитарная помощь должна быть оказана незамедлительно.