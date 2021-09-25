Задержаны двое боевиков банды Басаева

Следственный комитет сообщил о задержании двоих участников банды Шамиля Басаева и Амир ибн аль-Хаттаба, участвовавших в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщили в ведомстве, задержанными оказались Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев - уроженцы Ставропольского края. В июле 1999 года они добровольно вступили в незаконного вооруженного формирования, которым руководили Басаев и Хаттаб. По данным следствия, с 7 по 24 августа 1999 года они вместе с по меньшей мере тысячей боевиков, напали на военнослужащих, обеспечивавших безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. Террористы были вооружены автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34.

В сообщении Следственного комитета говорится, что в действиях боевиков усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ, статьей 279 УК РФ, статьей 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Им грозит до 20 лет тюрьмы.