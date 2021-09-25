Немецкий канал по ошибке показал «итоги» выборов в бундестаг за два дня до их начала

Немецкий телеканал ARD в прямом эфире случайно показал в эфире строку с "результатами" выборов в бундестаг за два дня до их начала. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что канал показал в эфире надпись "Exit poll по выборам в бундестаг на 17.46 (по местному времени)".

Согласно попавшей в эфир информации, Социал-демократическая партия Германии "набрала" 22,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов "получил" 22,1%, Свободной демократической партии - 13,2%, а "Альтернатива для Германии" - 10%. Прежде чем показать "результаты" других партий, строка погасла спустя несколько минут, отмечает издание. При этом не уточняется, имеют ли эти цифры под собой почву или они выдуманы.

Парламентские выборы в ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.