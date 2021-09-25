Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в Босфоре

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы. Об этом сообщили в береговой охране Турции, передает агентство Anadolu.

По данным властей, речь идет о 128-метровом судне "Русич-10", следовавшем из района Гемлик провинции Бурса в Россию, и 90-метровом Tahsin İmamoğlu, который направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на Черном море. Столкновение произошло у берегов района Йеникей в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предварительно, пострадавших и погибших нет - ущерб был нанесен только самим судам, уточняет ТАСС со ссылкой на береговую охрану.

К месту происшествия направили три катера и 14 буксировочных судов.