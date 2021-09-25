Власти Парижа отгородились от наркоманов кирпичной стеной

Власти Парижа заложили кирпичом туннель под кольцевой дорогой на севере столицы, чтобы не дать вывезенным в район наркоманам проникнуть в соседние пригороды. Об этом сообщает телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В минувшую пятницу, 24 сентября, парижские полицейские депортировали 130 наркоманов из района площади Сталинград и парка Жарден-д'Эоль из-за не прекращавшихся на протяжении многих месяцев жалоб на ухудшение криминогенной обстановки. Нарушителей общественного порядка задержали и вывезли к кольцевой дороге, где, по заявлениям властей, была организована "зона повышенной безопасности", которая должна предотвратить проникновение наркоманов в расположенные неподалеку пригороды Обервилье и Пантен.

Решение столичных властей возмутило местных жителей. Мэр пригорода Пантен обратил внимание, что закрытие туннеля не помешает передвижению наркоманов, если те захотят проникнуть в коммуны, поскольку любой желающий сможет просто обойти эту стену по переходам, расположенным в ста метрах от нее.

Власти Парижа заверили, что это временная мера, предназначенная для того, чтобы вывезенные нарушители не оккупировали туннель. Кроме того, по их словам, по ночам возле стены будет дежурить наряд полиции, чтобы не дать наркоманам ее разрушить. Однако, по сообщениями очевидцев, вскоре большая часть полицейских покинула парк, и нарушители начали расходиться по соседним улицам.