В Калифорнии слову «иностранец» нашли замену

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал документ, согласно которому термин "иностранный гражданин" или "иностранец" признан устаревшим, в связи с чем он будет вычеркнут из законов штата и заменен на другие "более подходящие слова". Об этом сообщил офис губернатора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь иностранцев в Калифорнии будут называть "негражданами" или "иммигрантами".

"Этот важный закон исключает слово "иностранец", которое является не только оскорбительным, но и слишком долго подпитывало разногласия... Изменяя этот термин, мы гарантируем, что законы Калифорнии отражают ценности нашего штата", - говорится в сообщении.

Ньюсом напомнил, что Калифорния является лидером в Соединенных Штатах по "продвижению проиммигрантской политики".