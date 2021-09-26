В Германии проходят выборы в Бундестаг

Выборы в Бундестаг начались в Германии. Ровно в 08:00 воскресенья (10:00 по бакинскому времени) по всей стране открылись избирательные участки. Правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент, однако, имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Участки проработают до 18:00 (20:00 по бакинскому времени). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные официальные данные от ЦИК ФРГ будут опубликованы в ночь на понедельник.

Социологические институты предрекают крайне упорную борьбу между Социал-демократической партией Германии и блоком ХДС/ХСС. Согласно одному из последних опросов, СДПГ с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем всего на один процентный пункт опережает консерваторов, от которого в главы правительства выдвинут премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет. После выборов партии, прежде всего победитель, начнут сначала зондирующие переговоры с целью понять готовность своих конкурентов пойти на участие в новом правительстве, затем собственно коалиционные, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора.