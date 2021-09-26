https://news.day.az/world/1384147.html За сутки в России выявили более 22 тыс. случаев COVID-19
За сутки в России выявили более 22 тыс. случаев COVID-19
За сутки в России выявили 22 498 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Наибольшее число случаев выявлено в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055), Московской области (1215).
Днем ранее вирус подтвердился у 22 041 человека.
За минувшие 24 часа зафиксировано 805 летальных исхода, вылечились после лечения 13 671 человек.
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