За сутки в России выявили более 22 тыс. случаев COVID-19

За сутки в России выявили 22 498 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве (3275), Санкт-Петербурге (2055), Московской области (1215).

Днем ранее вирус подтвердился у 22 041 человека.

За минувшие 24 часа зафиксировано 805 летальных исхода, вылечились после лечения 13 671 человек.