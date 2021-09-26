Прокуратура начала проверку после столкновения сухогрузов России и Турции

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности плавания. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на борту судна "Русич-10" находились 11 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее стало известно, что столкновение могло произойти из-за отказа рулевого управления у турецкого сухогруза.

Напомним, что столкновение судов произошло 25 сентября.