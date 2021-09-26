Спасатели выдвинулись в горы для эвакуации тел погибших на Эльбрусе

Спасатели выдвинулись в горы для эвакуации тел туристов, погибших при восхождении на Эльбрус туристов. В операции задействовано 22 человека. Их работу осложняют погодные условия - низкая температура и порывистый ветер, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, 23 сентября из-за ухудшения погоды и видимости тургруппа запросила помощь спасателей на высоте 5400 метров. Известно, что на вершину вышло 16 участников и четыре профессионала. В результате восхождение закончилось гибелью пяти человек.