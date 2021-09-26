Студент из Туркмении помог спасти 20 человек при стрельбе в Перми

Студент из Туркмении помог эвакуироваться более чем 20 учащимся при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказывается на сайте вуза.

Когда началась стрельба, третьекурсник Овезберди Сабыров находился на первом этаже. "Студент собрал всех своих туркменских и русских друзей, заодно прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса 7, - утверждается в сообщении управления общественных связей ПГНИУ. - Там группе около 20 человек сотрудники показали эвакуационный выход".

Заметив скопление людей перед выходом, он выпрыгнул из окна первого этажа и побежал за пределы кампуса. По пути он позвонил в полицию и предупредил прохожих об опасности.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 - пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.