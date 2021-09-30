Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян арестован, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Суд общей юрисдикции Еревана, под председательством судьи Мнацакана Мартирояна, удволетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Напомним, что 29 сентября Давид Тоноян и директор компании-поставщика вооружений Давид Галстян были задержаны СНБ за хищение в особо крупном размере 2 277 323 840 драм, мошенничество и совершение общественно опасных действий и привлечены в качестве обвиняемых.