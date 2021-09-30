https://news.day.az/world/1386167.html Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян арестован
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян арестован
Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян арестован, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Суд общей юрисдикции Еревана, под председательством судьи Мнацакана Мартирояна, удволетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
Напомним, что 29 сентября Давид Тоноян и директор компании-поставщика вооружений Давид Галстян были задержаны СНБ за хищение в особо крупном размере 2 277 323 840 драм, мошенничество и совершение общественно опасных действий и привлечены в качестве обвиняемых.
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