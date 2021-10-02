Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 9 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 1 826 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 29 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Число зараженных коронавирусом в стране достигло 616 589, число умерших от коронавируса - 9 005.

Вылечились 587 499 человек.