https://news.day.az/world/1386711.html Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 9 тысяч
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 9 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 1 826 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 29 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Число зараженных коронавирусом в стране достигло 616 589, число умерших от коронавируса - 9 005.
Вылечились 587 499 человек.
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