Замначальника Генштаба ВС Армении арестован за крупные хищения

Заместитель начальника Генштаба ВС Армении Степан Галстян привлечен в качестве обвиняемого по делу о злоупотреблениях при поставках боеприпасов, представлено ходатайство о его аресте.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

"В рамках уголовного дела по факту злоупотреблений и хищения в особо крупных размерах при поставках боеприпасов накануне был задержан также С.Г, занимающий должность заместителя начальника Генштаба ВС Армении. В тот же день он был привлечен к делу в качестве обвиняемого, в суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", - говорится в сообщении.