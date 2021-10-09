Обрушение дома в Батуми: число жертв возросло до 6

Женщина, которую спасатели извлекли живой в пятницу из-под обломков обрушившегося дома в городе Батуми, умерла из-за тяжелых травм. Об этом в субботу сообщил грузинский телеканал "Рустави 2", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, женщину звали Инга Мекеидзе, ей было 36 лет. Таким образом, число жертв обрушения возросло до шести, двое из них - несовершеннолетние.

Как сообщил в субботу глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, "можно точно сказать, что под завалами продолжают оставаться три человека, чьи поиски продолжаются".

Секция жилого дома в курортном городе Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Полиция Аджарии задержала трех человек по делу об обрушении здания, один из которых - собственник квартиры на первом этаже, а двое - рабочие, делавшие там ремонт. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы.