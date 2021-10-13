Израильские археологи обнаружили гигантский древний завод вина
Израильские археологи обнаружили винный завод византийской эпохи, который был на тот момент крупнейшим комплексом этого рода. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале France24.
Гигантский завод, располагающийся к югу от Тель-Авива, вмещал пять винных прессов, которые занимали площадь более одного квадратного километра. На территории комплекса, возраст которого оценивается в 1,5 тысячи лет, были также обнаружены склады для выдержки и сбыта вина, печи для приготовления глиняных амфор, чтобы хранить вино, и десятки тысяч фрагментов и неповрежденных глиняных кувшинов.
Продукция, которую здесь производили, была известна как "вино из Газы и Ашкелона" из-за близлежащих портовых городов, откуда она экспортировалась. По словам археологов, вино считалось ценным продуктом. В древности ферментация виноградного сока была эффективным способом избежать болезней из-за загрязненной питьевой воды.
Кроме того, во время двухлетних археологических раскопок на том же месте были обнаружены более древние винные прессы, относящиеся к персидской эпохе и созданные примерно 2,3 тысячи лет назад.
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