В России пассажирка автобуса ударила водителя ножом в шею

В Чебоксарах пассажирка автобуса без причины ударила водителя ножом в шею. Он в реанимации.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, утром на улице Фучика молодая женщина напала на водителя 43-й маршрутки. Со слов очевидцев, никакого конфликта перед этим не происходило. Затем девушка спокойно вышла из автобуса, встала на обочине и принялась расчёсывать волосы.

На место быстро прибыли сотрудники полиции и скорой. 23-летний пострадавший госпитализирован, а девушку - задержали.