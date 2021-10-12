https://news.day.az/world/1390787.html В России пассажирка автобуса ударила водителя ножом в шею - ВИДЕО
В России пассажирка автобуса ударила водителя ножом в шею - ВИДЕО
В Чебоксарах пассажирка автобуса без причины ударила водителя ножом в шею. Он в реанимации.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, утром на улице Фучика молодая женщина напала на водителя 43-й маршрутки. Со слов очевидцев, никакого конфликта перед этим не происходило. Затем девушка спокойно вышла из автобуса, встала на обочине и принялась расчёсывать волосы.
На место быстро прибыли сотрудники полиции и скорой. 23-летний пострадавший госпитализирован, а девушку - задержали.
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