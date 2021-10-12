Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил во вторник в отставку главу кабинета министров Улукбека Марипова и весь состав правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

"Президент подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики". Согласно указу, действующий состав кабинета министров отправлен в отставку", - говорится в сообщении.

Еще одним указом Жапаров освободил от занимаемой должности председателя кабмина Улукбека Марипова.

Жапаров также подписал указ о назначении Акылбека Жапарова и.о. председателя правительства, который будет в то же время руководителем президентской администрации.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жапаров Акылбек Усенбекович назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров Кыргызской Республики - руководителем администрации президента Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.