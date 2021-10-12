В России мужчина ограбил кассу и остался недоволен суммой

В Красноярске мужчина ограбил кассу микрозайма на 40 тысяч и остался недоволен суммой, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

9 октября он зашёл в офис на Красрабе, достал нож и стал угрожать кассирше. Та не сопротивлялась, отдала все деньги, что были - около 40к. Тревожная кнопка по какой-то причине не сработала. Грабитель вместо того, чтобы взять мани и уйти в закат, стал возмущаться: мол, почему так мало упало на лапку, а потом скрылся в расстроенных чувствах.

Хозяин точки заявил о нападении только на следующий день. Идут поиски, налётчику грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.