Камера сняла, как "мстительница" повредила автомобиль Tesla на парковке

Женщина повредила чужой автомобиль Tesla в Москве из-за парковки и попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Владелец Tesla Кирилл Полинковский рассказал нашему телеканалу, что инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Утром он приехал к магазину, а там были сложности с парковочными местами. По его словам, автоледи за рулем BMW поставила машину криво и заняла больше, чем одно место. Однако, как уточнил Полинковский, он все равно смог "влезть" туда, хотя места для входа и выхода осталось не очень много.

"Я смог выйти спокойно, и, судя по всему, она тоже смогла зайти. Но видимо, ей это все равно не понравилось, что ей так мало места осталось. Хотя она сама в этом виновата, потому что она встала не по месту, а оставила место с другой стороны. Видимо, это ее привело в такую ярость, что она сначала свернула мне зеркало "наизнанку"... бросила перчатку резиновую мне под дверь. Потом ей показалось этого мало и, уже сидя в машине, она ключом начала бить по двери и царапать", - рассказал Полинковский.

Владелец машины уточнил, что отсутствовал десять минут, а женщину снял авторегистратор.

"Сами повреждения не очень значительные, меня больше впечатлил сам факт того, с какой яростью она это делала", - отметил он.

Мужчина подал заявление в полицию.