В Москве авто упало в реку во время киносъемок

В Москве на набережной Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля протаранил бордюр и вылетел в Москву-реку.

Об инциденте сообщила пресс-служба столичного дептранса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются", - рассказали в ведомстве.

Как сообщает издание "Новости Москвы", инцидент произошел во время киносъемок. Авто было закреплено специальным страховочным тросом, но он не выдержал веса и оборвался.

Это не первый инцидент на этом участке дороги - четыре года назад в том же месте ограждение протаранил автомобиль Jaguar. Он также упал в реку.