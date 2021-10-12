https://news.day.az/world/1390899.html В Москве авто упало в реку во время киносъемок - ВИДЕО
В Москве авто упало в реку во время киносъемок - ВИДЕО
В Москве на набережной Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля протаранил бордюр и вылетел в Москву-реку.
Об инциденте сообщила пресс-служба столичного дептранса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются", - рассказали в ведомстве.
Как сообщает издание "Новости Москвы", инцидент произошел во время киносъемок. Авто было закреплено специальным страховочным тросом, но он не выдержал веса и оборвался.
Это не первый инцидент на этом участке дороги - четыре года назад в том же месте ограждение протаранил автомобиль Jaguar. Он также упал в реку.
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