https://news.day.az/world/1390925.html Ясновидящая в России лечит больных коронавирусом крапивными пулями - ВИДЕО
Ясновидящая в России лечит больных коронавирусом крапивными пулями - ВИДЕО
Жительница Уфы занимается магией уже десять лет, а теперь решила применить свой дар для борьбы с ковидом.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", женщина заряжает пистолет пулями, сделанными из крапивы, и стреляет по пациентам.
Полицейские, правда, в дар ясновидящей не поверили и уже проверяют её видео.
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