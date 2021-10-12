Ясновидящая в России лечит больных коронавирусом крапивными пулями

Жительница Уфы занимается магией уже десять лет, а теперь решила применить свой дар для борьбы с ковидом.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", женщина заряжает пистолет пулями, сделанными из крапивы, и стреляет по пациентам.

Полицейские, правда, в дар ясновидящей не поверили и уже проверяют её видео.