Опасная шаурма: в Уфе бизнесмен избежал наказания за отравление детей

В Уфе владелец киоска с шаурмой, по вине которого отравились пятеро детей и 11 взрослых, не понес никакого наказания. Более того, даже не выплатил компенсацию пострадавшим, многие из которых после того, как поели его шаурму, оказались в реанимации. Причем проверяющие обнаружили уйму нарушений в ларьке, где блюда готовили в полнейшей антисанитарии. Там не было ни водопровода, ни канализации. Почему при этом предпринимателя все-таки не привлекли к ответственности, узнали журналисты РЕН ТВ, передает Day.Az.

Уже по количеству листов в руках судьи можно было догадаться, что финальное слушание по громкому делу не затянется. Да и решение служителей Фемиды для многих казалось вполне очевидным. Владелец восточного фаст-фуда, который отравил 16 человек, даже не стал снимать кожаную черную куртку. Понимал, что пронесет - избежит наказания. Лишь простоит в зале заседаний всего несколько минут, а потом уйдет домой. Словно ничего и не произошло.

Ни чувства стыда, ни отчаяния. На лице - холодный взгляд. Безответственный бизнесмен Имомиддин Насруллоев так и не набрался смелости, чтобы подойти к пострадавшим и попросить прощения. Он почему-то их избегал. Подсудимый даже отсел подальше от тех, кого накормил отравой. Все время молчал и смотрел в пол, а на вопросы журналистов ответил лишь парой коротких фраз:

"Я не знал даже, кто отравился. Не видел их ни разу".

Всего через полчаса Насруллоев заявил уже обратное.

"Я звонил. Они отказались [от компенсации]", - заверил он.

Повар нагло врет, уверяют жертвы его кулинарного мастерства. Якобы компенсаций им никто не предлагал. Более того, ни владельцы заведения, ни сотрудники не извинились.

"Где сейчас этот человек, который накормил нас так вкусно? Не знаю. Убежал, наверное, уже", - рассказала пострадавшая Елена Богданова.

А бегать и скрываться он, похоже, хорошо умеет. После скандала с отравлением собрал вещи и уехал в другую страну. Вернулся лишь через два года, когда истек срок давности по уголовной статье. Полицейские взяли Насруллоева при пересечении российской границы, что, наверное, обвиняемого даже не удивило. Понимал - вскоре его отпустят.

"Несмотря на прекращение дела в суде, потерпевшие имеют право требования возмещения вреда здоровью с виновного, поскольку дело прекращено по нереабилитирующему основанию, а срока давности для подачи иска в данном случае не существует", - прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Все случилось еще в 2019-м. Пятеро детей и 11 взрослых в один день оказались на больничной койке с одинаковыми симптомами: высокая температура, рвота и слабость. Диагноз - острый гастроэнтерит. Все они перекусили в этом бистро.

Бахтияр Джумаев гулял с сыновьями. Дети проголодались и попросили папу купить горячей шаурмы. Уже через два часа они лежали в реанимации.

Гульсина Костылева до сих пор не в силах вспоминать тот день без слез. Тогда она была беременна. Из-за отравления она чуть не потеряла ребенка.

"Дочь, которой на тот момент было два с половиной года. Она просто... побежала к соседям, начала стучаться в двери. Они помогли. Они вызвали скорую и увезли меня на каталке. Это страшно было", -вспоминает она.

Каждый из них долго лечился, а потом проходил реабилитацию. Потратили много денег, но компенсацию так и не получили. А недобросовестный коммерсант и вовсе избежал не только колонии, но и штрафа. И в очередной раз просто трусливо сбежал, так и не попросив прощения.