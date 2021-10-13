Европа начала шантажировать Великобританию из-за рыбы

Страны Евросоюза готовят совместную декларацию с призывом к Великобритании пересмотреть политику допуска рыболовных судов в территориальные воды Соединенного Королевства. О так называемом способе шантажа Великобритании со стороны ЕС сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Бельгия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Германия, Кипр, Португалия, Дания, Италия, Литва, Швеция, Мальта и Латвия по инициативе Франции выпустят заявление, в котором "непрерывный доступ европейских рыболовных судов" в британские территориальные воды будет назван ключевым требованием для продолжения переговоров по рыболовству. Евросоюз предупреждает, что невыполнение этого требования может осложнить разработку совместных нормативов взаимодействия в отрасли и вызвать негативные последствия для британской рыбной промышленности на европейском рынке.

Соединенное Королевство установило в качестве основного критерия для выдачи лицензии иностранным рыболовным судам наличие доказательств того, что они ранее работали в прибрежных водах, в том числе, данных геолокации. Однако в заявлении говорится, что это требование не предусмотрено Соглашением о торговле и сотрудничестве, и в соответствии с правилами ЕС рыбаки не обязаны иметь и предоставлять такие данные.

Декларация станет актом солидарности европейских рыболовных государств с Францией, которая в первую очередь сталкивается с этой проблемой. Так, в конце сентября на промысел в территориальные воды Великобритании смогли попасть только 12 из заявленных Францией 47 малых рыболовных судов, а в мае британские власти отказали французским траулерам в доступе к водам острова Джерси. Оба инцидента едва не привели к обострению конфликта, но поддержка Евросоюза позволит Франции не вводить контрмеры и придерживаться дипломатичной риторики.