Потоки лавы разрушили почти полторы тысячи зданий на Канарских островах

Потоки лавы уже разрушили 1458 зданий на Канарских островах.

Как передает Day.Az, национальный географический институт обнаружил в общей сложности 20 землетрясений в районе извержения вулкана в течение ночи, 6 из них с магнитудой более 3 баллов.