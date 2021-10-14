https://news.day.az/world/1391409.html Потоки лавы разрушили почти полторы тысячи зданий на Канарских островах - ВИДЕО
Потоки лавы разрушили почти полторы тысячи зданий на Канарских островах - ВИДЕО
Потоки лавы уже разрушили 1458 зданий на Канарских островах.
Как передает Day.Az, национальный географический институт обнаружил в общей сложности 20 землетрясений в районе извержения вулкана в течение ночи, 6 из них с магнитудой более 3 баллов.
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