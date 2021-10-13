Неизвестный убил нескольких человек в норвежском городе Кунгсберг

Несколько человек погибли в среду в результате нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", - приводит оно слова представителя полиции Эйстена Оса.

Нападавший задержан.