https://news.day.az/world/1391417.html Неизвестный убил нескольких человек в норвежском городе Кунгсберг
Неизвестный убил нескольких человек в норвежском городе Кунгсберг
Несколько человек погибли в среду в результате нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", - приводит оно слова представителя полиции Эйстена Оса.
Нападавший задержан.
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