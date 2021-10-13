В Молдове объявили режим тревоги из-за вероятного повышения цены на газ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы объявила "режим тревоги" в энергетическом секторе из-за вероятного повышения цены на российский газ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну после заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить режим тревоги в сфере энергетики. Мы объявили его, чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию. Это позволит ответственным органам предпринять различные предупредительные меры для защиты граждан и энергетической безопасности страны", - сказал Спыну.

По его словам, в этой ситуации было принято решение разработать пакет компенсаций для частных лиц и экономических агентов на случай значительного подорожания газа. Госкомпании "Энергоком" было отдано распоряжение начать переговоры по поиску альтернативных источников газа на рынках Украины и Румынии. "Вместе с тем переговоры с "Газпромом" будут продолжены", - уточнил Спыну.

Снабжающую Кишинев теплом и электроэнергией АО "Термоэлектрика" было решено перевести с сегодняшнего дня на мазут из госрезерва. По словам Спыну, его хватит на месяц.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" продлили истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать голубое топливо по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем, в прошлом году республика платила в среднем 148,87 доллара за 1 тыс. куб. м.

Власти Молдовы, которые подключились к переговорам, просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем 200-300 долларов за тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений третьего энергетического пакета ЕС, где затрагиваются инвестиции "Газпрома" в Молдове. Как сказал Спыну, следующий раунд переговоров с российским газовым холдингом намечен на 14 октября.