В ВОЗ отказались исключить версию об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают расследовать версию об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории в китайском городе Ухань, с которого началось распространение пандемии по всему миру. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своем интервью для итальянской газеты Corriere della Sera.

Глава организации отметил, что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы установить источник болезни. Он также добавил, что ВОЗ продолжает расследовать версию о животном происхождении коронавируса. По его словам, поиск истоков коронавируса - это вопрос науки, решение которого требует времени.