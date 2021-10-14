Восстановление мировой экономики оказалось под угрозой

Глобальный энергетический кризис может увеличить потребление нефти на 0,5 млн баррелей в день, что спровоцирует рост инфляции. В свою очередь, это замедлит темпы восстановления мировой экономики после коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на доклад Международного Энергетического Агентства (МЭА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Рекордные цены на уголь и газ, а также постоянные отключения электроэнергии вынуждают энергетический сектор и энергоемкие отрасли промышленности переключаться на нефть, чтобы все работало нормально", - говорится в отчете организации.

Также высокая стоимость энергоносителей двигает инфляцию вверх, что приводит к снижению промышленной активности и более медленному восстановлению экономики в мире, отмечается в сообщении.

Согласно данным МЭА, в 2022 году спрос на нефть в мире восстановится до предпандемийного уровня. При этом неожиданно резкий рост спроса на сырье в прошлом квартале привел к самому большому за последние восемь лет сокращению запасов нефтепродуктов.

Кроме того, производственные мощности ОПЕК+ по добыче нефти будут сокращаться и ко второму кварталу 2022 года ожидается, что они составят 4 млн баррелей в сутки, против 9 млн в начале 2021 года.

"Рост расходов на переход к чистой энергии обеспечивает путь вперед, но это должно произойти быстро, иначе мировые энергетические рынки столкнутся с большими проблемами", - сообщается в докладе.