Австрийский депутат упала в обморок на заседании парламента

Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок в ходе своего выступления на заседании национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Инцидент случился на внеочередном заседании парламента. Хольцляйтнер испытала приступ слабости непосредственно во время своего выступления за трибуной. Упавшей в обморок оперативно оказали медицинскую помощь, уже через несколько минут она вернулась к заседанию.

После инцидента Хольцляйтнер поблагодарила коллег, поспешивших ей на помощь, она заявила, что чувствует себя хорошо.