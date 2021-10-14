https://news.day.az/world/1391753.html Австрийский депутат упала в обморок на заседании парламента - ВИДЕО
Австрийский депутат упала в обморок на заседании парламента - ВИДЕО
Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок в ходе своего выступления на заседании национального совета Австрии (нижняя палата парламента).
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
Инцидент случился на внеочередном заседании парламента. Хольцляйтнер испытала приступ слабости непосредственно во время своего выступления за трибуной. Упавшей в обморок оперативно оказали медицинскую помощь, уже через несколько минут она вернулась к заседанию.
После инцидента Хольцляйтнер поблагодарила коллег, поспешивших ей на помощь, она заявила, что чувствует себя хорошо.
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