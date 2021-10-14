https://news.day.az/world/1391801.html США предоставят ливанской армии дополнительную помощь
США предоставят ливанской армии дополнительную помощь
Соединенные Штаты выделят дополнительные $67 млн на помощь ливанской армии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, слова которой приводит телеканал "Аль-Арабия".
"Мы предоставим ливанской армии $67 млн в качестве дополнительной помощи", - отметила Нуланд.
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