В Японии решили искать мертвецов ради выгоды

Японское агентство по недвижимости R65 решила проверять одиноких пожилых квартиросъемщиков, чтобы убедиться, что они живы. Идея связана с желанием выгодно сдать жилье следующим арендаторам - неприятный запах и трудновыводимые пятна от разложившегося тела снижают стоимость недвижимости, пишет Vice. По оценкам риелторов, цена может упасть на 10-20 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Риелторы установили в квартирах датчики с искусственным интеллектом, которые анализируют использование электроэнергии и позволяют вовремя среагировать в случае смерти. Если нейросеть заметит бездействие в течение 20 часов - жильца начнут искать, ему позвонят. Если никто не возьмет трубку, арендодателя или риелтора оповестят по электронной почте.

Генеральный директор R65 Рё Ямамото назвал систему полезной не только для владельцев квартир, но и для пожилых жильцов - они не боятся умереть в одиночестве, но "не хотят быть обузой после смерти" и надеются, что их тела найдут в нормальном виде, до начала разложения. В Японии существует понятие "кодокуси" (дословно "одинокая смерть") - когда человек умирает в одиночестве, и никто об этом не знает. В Токио за 2018 год зафиксировали 5,5 тысячи подобных смертей.

Россиян в марте предупредили о риске кражи квартиры в случае смерти собственника. Под угрозой потери имущества оказались владельцы недвижимости без ближайших родственников. Самой распространенной схемой мошенничества эксперт назвал фальсификацию завещания.