У берегов Испании обнаружили тела четырех человек

В районе Кадиса у южных берегов Испании обнаружили тела четырех мигрантов. Об этом сообщает Служба спасения на море, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации службы, недалеко от места обнаружения трупов перевернулась деревянная лодка с нелегальными мигрантами. Перевернутое судно обнаружил проходящий мимо корабль. На борту лодки находилось 28 человек. Троих из них удалось найти живыми, еще 21 числятся пропавшими без вести.