Финансист оценил возможность ослабления доллара
Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством "Прайм" оценил возможность ослабления доллара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь, металлы, однако даже с учетом этих факторов прогнозировать курс доллара в диапазоне 60 рублей в ближайшей перспективе практически нереально.
При этом во всем мире инфляционные риски продолжают расти. Это значит, что монетарная политика будет ужесточаться регуляторами разных государств также, как и российским Центробанком, сказал эксперт. "Мировые ЦБ будут повышать ставки, забирать излишнюю ликвидность. Все это скажется и на нашей валюте, которая будет снижаться под таким давлением в сторону 74 рублей за доллар", - отметил он.
Макаров добавил, что рубль не может долго игнорировать мировые экономические реалии. "Предполагаю, что уже в ноябре мы увидим разворот в сторону 74 рублей за доллар", - подчеркнул он.
Ранее курсы доллара и евро в ходе торгов 15 октября снизились, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара падала на минимуме до 71,09 рубля, самого низкого уровня с июля 2020 года, евро - до 82,55 рубля (также рекорд за аналогичный период).
Рубль поддерживает рекордная стоимость нефти: на торгах 15 октября котировки превышали значения осени 2018 года. На время написания новости стоимость декабрьского фьючерса равнялась 84,79 доллара за баррель, на максимуме она достигала 85,1 доллара (плюс 1,2 процента).
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