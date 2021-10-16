Талибы прибыли в Узбекистан для переговоров

Делегация Афганистана во главе с заместителем главы сформированного движением "Талибан" временного правительства Абдул Саламом Ханафи прибыла в город Термез для переговоров с правительственной делегацией Узбекистана. Об этом в субботу сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в Афганистан, сегодня в Термез прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. На переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил МИД Узбекистана, 7 октября в ходе встречи с главой МИД республики представители правительства талибов заверили, что Узбекистан не столкнется с угрозами с территории Афганистана. В МИД Узбекистана сообщили также, что в ходе переговоров в Термезе планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе по проектам, предусматривающим строительство ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.