https://news.day.az/world/1392615.html Коронавирус в Иране - СТАТИСТИКА
Коронавирус в Иране - СТАТИСТИКА
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 181 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 123 876 человек.
За последние сутки в Иране выявлено 7 515 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 5 773 419.
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