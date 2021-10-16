Коронавирус в Иране

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умер 181 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 123 876 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 7 515 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 5 773 419.