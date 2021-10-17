В парламент Ирака избрана женщина, умершая 2 месяца назад
Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения новым коронавирусом почти за два месяца до голосования.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ансам Мануэль баллотировалась на парламентских выборах в качестве независимого кандидата от столичного округа и получила поддержку около 2 400 избирателей. Однако, как стало известно, еще летом она заразилась новым коронавирусом, больше месяца провела в больнице и умерла в конце августа. Факт появления "мертвых душ" вызвал острую критику общественности, которая обвинила иракские власти в фальсификации выборов, однако семья погибшей поспешила разъяснить произошедшее.
На странице в Facebook близкие Ансам опубликовали заявление, в котором говорилось, что молодая женщина баллотировалась самостоятельно, долго боролась с болезнью, но проиграла. На выборах ее друзья и сторонники голосовали за нее "в знак памяти, признательности и уважения к этой так рано ушедшей молодой женщине". Так как имя Ансам по техническим причинам не успели исключить из бюллетеней, многие отдали за нее свои голоса, не зная о случившемся с кандидатом.
Как отмечается, с юридической точки зрения ее место в парламенте займет следующий по количеству набранных голосов кандидат. По данным Высшей избирательной комиссии, в Багдаде на выборах 10 октября зафиксирована самая низкая явка избирателей - чуть более 30%. На минувшей неделе секретариат правительства объявил, что по итогам выборов в парламент прошли 97 женщин.
Тем временем в субботу вечером иракский избирком сообщил о завершении ручного пересчета части голосов, и результаты, по словам его представителей, не сильно расходятся с электронными, а значит, фактически не повлияют на окончательные итоги выборов.
Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были проведены досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности. По итогам голосования многие наблюдатели заявили о подтасовках и фальсификациях реальных данных о ходе и итогах выборов, а некоторые проигравшие партии вообще отказались признать итоги голосования.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре