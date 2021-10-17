В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США

В столице Гаити Порт-о-Пренсе местная банда похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в службах безопасности островного государства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что миссионеры были похищены прямо из автобуса, на котором они направлялись из приюта в аэропорт. Других подробностей газета не приводит. В NYT отмечают, что похищения иностранцев для Гаити - распространенное явление. Страна много лет находится в политическом кризисе, а около половины острова контролируют преступные группировки.