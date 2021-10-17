https://news.day.az/world/1392685.html В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США
В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США
В столице Гаити Порт-о-Пренсе местная банда похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в службах безопасности островного государства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что миссионеры были похищены прямо из автобуса, на котором они направлялись из приюта в аэропорт. Других подробностей газета не приводит. В NYT отмечают, что похищения иностранцев для Гаити - распространенное явление. Страна много лет находится в политическом кризисе, а около половины острова контролируют преступные группировки.
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