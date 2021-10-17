США предложили Турции истребители «F-16» вместо того, чтобы платить за «F-35»

"Турция заплатила США 1,4 миллиарда долларов за приобретенные самолеты "F-35"

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил журналистам в аэропорту Ататюрк президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в три африканские страны - Анголу, Того и Нигерию.

Он сообщил, что турецкая сторона ведет переговоры о возврате этих средств: "Американская сторона предложила нам вместо этого платежа купить истребители "F-16". В связи с этим мы предпримем необходимые шаги для обеспечения потребностей оборонной промышленности нашей страны. Начав с модернизации наших "F-16", мы будем расширять базу оборонной промышленности за счет закупки новых "F-16". Мы за решение проблемы путем диалога".